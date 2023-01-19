Прем'єр Нідерландів: Європа і США зможуть домовитись щодо танків для України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що він досить впевнений у тому, що Європа і США зможуть довести свій "діалог" щодо танків для України до кінця.

Про це він сказав у інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда".

За словами Рютте, у нього є розуміння, що Німеччина та інші країни хочуть створити "широку коаліцію" для відправки важких танків в Україну.

"Існує широка підтримка відправки військової техніки. Ми відправили так багато з початку війни. Звісно, точаться дебати щодо танків, і тут питання в тому, що це буде наступним кроком у боротьбі. Це може бути необхідним, але я розумію, що німці та інші кажуть, що вам потрібна широка коаліція", - сказав Рютте.

За його словами, "дуже важливо", щоб Україна виграла війну, але "ви також повинні бути чесними з ним (президентом Зеленським. - Ред.) і сказати, що якщо ви хочете танки, наприклад, на цьому рівні, на якому він просить про них, необхідно, щоб ми зробили це не тільки однією країною, але групою країн".

Прем'єр-міністр Нідерландів сказав, що він "досить впевнений" у тому, що Європа і США можуть довести свій діалог щодо танків до завершення.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard 2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

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Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно заявляє, що виступає за постачання танків спільно зі Сполученими Штатами.

Президент Зеленський сказав, що низка країн Європи готові постачати Україні танки, але чекають на дозвіл країни, де їх виробляли і яка їх продавала.