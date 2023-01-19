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Премьер Нидерландов: Европа и США смогут договориться по поводу танков для Украины

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 18:56

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что он достаточно уверен в том, что Европа и США смогут довести свой "диалог" по танкам для Украины до конца.

Об этом он сказал в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

По словам Рютте, у него есть понимание, что Германия и другие страны хотят создать "широкую коалицию" для отправки тяжелых танков в Украину. 

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"Существует широкая поддержка отправки военной техники. Мы отправили так много с начала войны. Конечно, идут дебаты о танках, и здесь вопрос в том, что это будет следующим шагом в борьбе. Это может быть необходимым, но я понимаю, что немцы и другие говорят, что вам нужна широкая коалиция", - сказал Рютте.

По его словам, "очень важно", чтобы Украина выиграла войну, но "вы также должны быть честными с ним (президентом Зеленским. - Ред.) и сказать, что если вы хотите танки, например, на этом уровне, на котором он просит о них, необходимо, чтобы мы сделали это не только одной страной, но группой стран".

Премьер-министр Нидерландов сказал, что он "достаточно уверен" в том, что Европа и США могут довести свой диалог по танкам до завершения.

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Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц публично заявляет, что выступает за поставку танков совместно с Соединенными Штатами.

Президент Зеленский сказал, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и которая их продавала.

Темы: оружиепомощь УкраинеЕвропаСША
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