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Премьер Нидерландов: Европа и США смогут договориться по поводу танков для Украины

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 19:56

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что он достаточно уверен в том, что Европа и США смогут довести свой "диалог" по танкам для Украины до конца.

Об этом он сказал в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

По словам Рютте, у него есть понимание, что Германия и другие страны хотят создать "широкую коалицию" для отправки тяжелых танков в Украину. 

"Существует широкая поддержка отправки военной техники. Мы отправили так много с начала войны. Конечно, идут дебаты о танках, и здесь вопрос в том, что это будет следующим шагом в борьбе. Это может быть необходимым, но я понимаю, что немцы и другие говорят, что вам нужна широкая коалиция", - сказал Рютте.

По его словам, "очень важно", чтобы Украина выиграла войну, но "вы также должны быть честными с ним (президентом Зеленским. - Ред.) и сказать, что если вы хотите танки, например, на этом уровне, на котором он просит о них, необходимо, чтобы мы сделали это не только одной страной, но группой стран".

Премьер-министр Нидерландов сказал, что он "достаточно уверен" в том, что Европа и США могут довести свой диалог по танкам до завершения.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

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Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц публично заявляет, что выступает за поставку танков совместно с Соединенными Штатами.

Президент Зеленский сказал, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и которая их продавала.

Темы: оружиепомощь УкраинеЕвропаСША
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