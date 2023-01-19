Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бундестазі провалилося голосування про надання Україні танків Leopard

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 19:49

Більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Парламентська група ХДС/ХСС заявила, що Україна має отримати основні бойові танки Leopard. У своїй пропозиції консерватори закликали федеральний уряд Німеччини надати промисловості та третім країнам дозвіл на експорт бойових танків Leopard-1 та Leopard-2.

Реклама:

Крім того, там міститься заклик підготуватися до постачання Україні танків Leopard 2 зі складів Бундесверу і паралельно – до закупівлі нових танків для Бундесверу.

Також, зазначалось у проєкті рішення, в довгостроковій перспективі необхідно забезпечити логістичну підтримку України запасними частинами, боєприпасами та навчальним наступом спільно з промисловістю та третіми країнами, які мають танки Leopard.

Після кількагодинних дебатів Бундестаг передав пропозицію депутатської групи ХДС/ХСС про постачання німецьких бойових танків Leopard 1 і Leopard 2 до Комітету у закордонних справах для подальшого обговорення.

ВІДЕО ДНЯ

ХДС/ХСС вимагали негайного голосування, але зазнали невдачі через голосування фракцій правлячої коаліції – соціал-демократів, "Зелених" і вільних демократів, а також крайніх "Альтернативи для Німеччини" та "Лівих".

Водночас і консерватори, й три фракції правлячої коаліції виступили за продовження військової підтримки України. Проти традиційно висловились ультраправі й ультраліві.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard 2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно заявляє, що виступає за постачання танків спільно зі Сполученими Штатами.

Теми: Німеччиназброядопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Німеччина
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: