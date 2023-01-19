Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бундестазі провалилося голосування про надання Україні танків Leopard

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 20:49

Більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Парламентська група ХДС/ХСС заявила, що Україна має отримати основні бойові танки Leopard. У своїй пропозиції консерватори закликали федеральний уряд Німеччини надати промисловості та третім країнам дозвіл на експорт бойових танків Leopard-1 та Leopard-2.

Крім того, там міститься заклик підготуватися до постачання Україні танків Leopard 2 зі складів Бундесверу і паралельно – до закупівлі нових танків для Бундесверу.

Також, зазначалось у проєкті рішення, в довгостроковій перспективі необхідно забезпечити логістичну підтримку України запасними частинами, боєприпасами та навчальним наступом спільно з промисловістю та третіми країнами, які мають танки Leopard.

Після кількагодинних дебатів Бундестаг передав пропозицію депутатської групи ХДС/ХСС про постачання німецьких бойових танків Leopard 1 і Leopard 2 до Комітету у закордонних справах для подальшого обговорення.

ХДС/ХСС вимагали негайного голосування, але зазнали невдачі через голосування фракцій правлячої коаліції – соціал-демократів, "Зелених" і вільних демократів, а також крайніх "Альтернативи для Німеччини" та "Лівих".

ВІДЕО ДНЯ

Водночас і консерватори, й три фракції правлячої коаліції виступили за продовження військової підтримки України. Проти традиційно висловились ультраправі й ультраліві.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard 2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно заявляє, що виступає за постачання танків спільно зі Сполученими Штатами.

Теми: Німеччиназброядопомога Українівійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти

фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

У США оцінили приблизні втрати Росії в Україні: "значно більше" 100 тисяч

США визнають ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції

Усі новини...
Німеччина
Зеленський вірить, що танки для України допоможуть посилити в РФ відчуття невдачі
Німецькі танки можуть поїхати в Україну й без американських – новий міністр оборони
Нідерланди можуть заплатити за Leopard 2, які будуть відправлені в Україну
Останні новини
03:31
Росіянин і британець допомагали Вексельбергу приховати супер’яхту від санкцій – Мін’юст США
02:59
Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден
01:58
США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти
00:49
В Україні загинув колишній "морський котик" зі США
00:25
Обстріли Сумщини: за добу 27 прильотів від росіян
23:57
"Прорив": українські танкісти почнуть навчання на німецьких "Леопардах 2"
23:40
Прем'єра Британії оштрафували за непристебнутий ремінь в авто
23:38
Українці "ось-ось" почнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії
23:23
фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю
23:08
фото"Нехай підходять поближче": мусульмани України відповіли Кадирову
Усі новини...