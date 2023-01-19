Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бундестаге провалилось голосование о предоставлении Украине танков Leopard

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 20:49

Большинство фракций немецкого Бундестага не поддержали предложение консерваторов ХДС/ХСС вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине боевых танков Leopard 1 и Leopard 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Парламентская группа ХДС/ХСС заявила, что Украина должна получить основные боевые танки Leopard. В своем предложении консерваторы призвали федеральное правительство Германии предоставить промышленности и третьим странам разрешение на экспорт боевых танков Leopard-1 и Leopard-2.

Кроме того, там содержится призыв подготовиться к поставке Украине танков Leopard 2 со складов Бундесвера и параллельно - к закупке новых танков для Бундесвера.

Также, отмечалось в проекте решения, в долгосрочной перспективе необходимо обеспечить логистическую поддержку Украины запасными частями, боеприпасами и учебным наступлением совместно с промышленностью и третьими странами, которые имеют танки Leopard.

После многочасовых дебатов Бундестаг передал предложение депутатской группы ХДС/ХСС о поставках немецких боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения.

ХДС/ХСС требовали немедленного голосования, но потерпели неудачу из-за голосования фракций правящей коалиции - социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов, а также крайних "Альтернативы для Германии" и "Левых".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время и консерваторы, и три фракции правящей коалиции выступили за продолжение военной поддержки Украины. Против традиционно высказались ультраправые и ультралевые.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц публично заявляет, что выступает за поставку танков совместно с Соединенными Штатами.

Темы: Германияоружиепомощь Украиневойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты

фотоСША передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием

Президент Молдовы: ведем "серьезные дискуссии" относительно возможного членства в НАТО

Следствие не может сказать, иранские ли дроны применяет Россия

В США оценили приблизительные потери России в Украине: "гораздо больше" 100 тысяч

США признают ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией, будут новые санкции

Все новости...
Германия
Зеленский верит, что танки для Украины помогут усилить у РФ ощущение неудачи
Немецкие танки могут поехать в Украину и без американских – новый министр обороны
Нидерланды могут заплатить за Leopard 2, которые будут отправлены в Украину
Последние новости
03:31
Россиянин и британец помогали Вексельбергу скрыть суперъяхту от санкций – Минюст США
02:59
Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден
01:58
США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты
00:49
В Украине погиб бывший "морской котик" из США
00:25
Обстрелы Сумщины: за сутки 27 прилетов от россиян
23:57
"Прорыв": украинские танкисты начнут обучение на немецких "Леопардах 2"
23:40
Премьера Британии оштрафовали за непристегнутый ремень в авто
23:38
Украинцы "вот-вот" начнут учения на танках Challenger 2 в Великобритании
23:23
фотоСША передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием
23:08
фото"Пусть подходят поближе": мусульмане Украины ответили Кадырову
Все новости...