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Зеленський і Гроссі обговорили посилення безпеки ядерної інфраструктури

Олена РощінаЧетвер, 19 січня 2023, 20:52
Володимир Зеленський і команда гендиректора МАГАТЕ, фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який перебуває з робочим візитом в Україні.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Український президент відзначив активну роль МАГАТЕ у вирішенні питань, пов’язаних із ядерною безпекою, що є вкрай важливим на тлі війни, розпочатої Росією проти України. 

Він наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об’єктів української атомної енергетики російським агресором.

У цьому зв’язку Зеленський привітав розміщення інспекторів агентства на українських АЕС. 

Пряма мова Зеленського: "Знаю, що наші команди працюють над посиленням безпеки ядерної інфраструктури. Дякую за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів на наших атомних електростанціях. Це дуже важливо".

Деталі: Президент України висловив сподівання, що такі місії МАГАТЕ унеможливлять подальші обстріли українських АЕС з боку РФ.

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Окрему увагу було приділено ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка досі перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Зеленський відзначив важливість зусиль генерального директора МАГАТЕ, спрямованих на роз’яснення країнам – членам агентства порушень норм ядерної безпеки з боку Росії та доведення до світової спільноти необхідності якнайшвидшої деокупації Запорізької атомної електростанції.

Президент України також вказав на необхідність присутності інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС і наголосив на тому, що українська сторона робить усе для гарантування їхньої безпеки.

Окремо Зеленський наголосив на важливості демілітаризації станції та виведення з неї всіх без винятку представників Росії. Україна продовжить обговорення цього питання виключно з МАГАТЕ, уточнив він.

Співрозмовники домовилися продовжити взаємодію між Україною та агентством з метою подальшого посилення ядерної безпеки в нашій країні на тлі бойових дій, що тривають.

Теми: ЗеленськийМАГАТЕЗАЕСАЕС
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