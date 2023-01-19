Зеленский и Гросси обсудили усиление безопасности ядерной инфраструктуры

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, который находится с рабочим визитом в Украине.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Украинский президент отметил активную роль МАГАТЭ в решении вопросов, связанных с ядерной безопасностью, что является крайне важным на фоне войны, начатой Россией против Украины.

Он подчеркнул недопустимость продолжения обстрелов объектов украинской атомной энергетики российским агрессором.

В этой связи Зеленский приветствовал размещение инспекторов агентства на украинских АЭС.

Прямая речь Зеленского: "Знаю, что наши команды работают над усилением безопасности ядерной инфраструктуры. Спасибо за положительное решение о размещении инспекторов на наших атомных электростанциях. Это очень важно".

Детали: Президент Украины выразил надежду, что такие миссии МАГАТЭ сделают невозможным дальнейшие обстрелы украинских АЭС со стороны РФ.

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Особое внимание было уделено ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая до сих пор находится под временной российской оккупацией.

Зеленский отметил важность усилий генерального директора МАГАТЭ, направленных на разъяснение странам-членам агентства нарушений норм ядерной безопасности со стороны России и доведение до мирового сообщества необходимости скорейшей деоккупации Запорожской атомной электростанции.

Президент Украины также указал на необходимость присутствия инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС и отметил, что украинская сторона делает все для обеспечения их безопасности.

Отдельно Зеленский отметил важность демилитаризации станции и вывода с нее всех без исключения представителей РФ. Украина продолжит обсуждение этого вопроса исключительно с МАГАТЭ, уточнил он.

Собеседники договорились продолжить взаимодействие между Украиной и агентством с целью дальнейшего усиления ядерной безопасности на фоне продолжающихся боевых действий.