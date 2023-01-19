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Зеленский и Гросси обсудили усиление безопасности ядерной инфраструктуры

Елена РощинаЧетверг, 19 января 2023, 19:52
Зеленский и Гросси обсудили усиление безопасности ядерной инфраструктуры
Владимир Зеленский и команда гендиректора МАГАТЭ, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, который находится с рабочим визитом в Украине.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Украинский президент отметил активную роль МАГАТЭ в решении вопросов, связанных с ядерной безопасностью, что является крайне важным на фоне войны, начатой Россией против Украины. 

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Он подчеркнул недопустимость продолжения обстрелов объектов украинской атомной энергетики российским агрессором.

В этой связи Зеленский приветствовал размещение инспекторов агентства на украинских АЭС. 

Прямая речь Зеленского: "Знаю, что наши команды работают над усилением безопасности ядерной инфраструктуры. Спасибо за положительное решение о размещении инспекторов на наших атомных электростанциях. Это очень важно".

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Детали: Президент Украины выразил надежду, что такие миссии МАГАТЭ сделают невозможным дальнейшие обстрелы украинских АЭС со стороны РФ.

Особое внимание было уделено ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая до сих пор находится под временной российской оккупацией.

Зеленский отметил важность усилий генерального директора МАГАТЭ, направленных на разъяснение странам-членам агентства нарушений норм ядерной безопасности со стороны России и доведение до мирового сообщества необходимости скорейшей деоккупации Запорожской атомной электростанции.

Президент Украины также указал на необходимость присутствия инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС и отметил, что украинская сторона делает все для обеспечения их безопасности.

Отдельно Зеленский отметил важность демилитаризации станции и вывода с нее всех без исключения представителей РФ. Украина продолжит обсуждение этого вопроса исключительно с МАГАТЭ, уточнил он.

Собеседники договорились продолжить взаимодействие между Украиной и агентством с целью дальнейшего усиления ядерной безопасности на фоне продолжающихся боевых действий.

Темы: ЗеленскийМАГАТЭЗАЭСАЭС
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