Росія залишиться загрозою навіть після поразки в Україні – топ-посадовець НАТО

Росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це в четвер заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

"Хай яким буде результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції... тому загроза не зникає", – сказав він журналістам у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

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Бауер зауважив: хоча російські війська, техніка й боєприпаси виснажені війною, країни НАТО очікують, що Москва намагатиметься відновити та навіть посилити свій військовий потенціал.

"Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали. І це, найімовірніше, в майбутньому впливатиме на наші плани", – сказав очільник Військового комітету Альянсу.

За словами Бауера, НАТО потрібен час, щоб оцінити, скільки часу знадобиться Росії для відновлення і вдосконалення своїх збройних сил.

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"Це від трьох до п'яти років? Від трьох до 10 років? Це те, про що ми повинні будемо поговорити разом. Це те, що буде розглядатися розвідувальними службами", – сказав він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що було б небезпечно недооцінювати амбіції Росії і президента Владіміра Путіна на тлі війни в Україні.