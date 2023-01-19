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Россия останется угрозой даже после поражения в Украине - топ-чиновник НАТО

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 21:00

Россия останется угрозой для Североатлантического Альянса, даже если ее войска потерпят поражение в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в четверг заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Каким бы ни был результат войны, россияне, скорее всего, будут иметь подобные амбиции ... поэтому угроза не исчезает", - сказал он журналистам в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Бауэр отметил: хотя российские войска, техника и боеприпасы истощены войной, страны НАТО ожидают, что Москва будет пытаться восстановить и даже усилить свой военный потенциал.

"Общее убеждение заключается в том, что россияне восстановят то, что они имели, они также сделают выводы из этого конфликта и будут пытаться улучшить то, что они имели. И это, скорее всего, в будущем будет влиять на наши планы", - сказал глава Военного комитета Альянса.

По словам Бауэра, НАТО нужно время, чтобы оценить, сколько времени понадобится России для восстановления и совершенствования своих вооруженных сил.

"Это от трех до пяти лет? От трех до 10 лет? Это то, о чем мы должны будем поговорить вместе. Это то, что будет рассматриваться разведывательными службами", - сказал он.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что было бы опасно недооценивать амбиции России и президента Владимира Путина на фоне войны в Украине.

Темы: РосcияНАТОвойна
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