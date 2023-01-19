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США можуть почати передання Україні конфіскованих активів РФ у найближчі місяці – Мін’юст

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 20:12

У міністерстві юстиції США можуть протягом найближчих місяців почати передання Україні конфіскованих російських активів відповідно до ухваленого закону.

Про це під час дискусії в Гудзонівському інституті у Вашингтоні в четвер заявив керівник групи Мін’юсту США з виявлення й конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Хочу підкреслити, що це відносно недавній розвиток подій", – зазначив Адамс.

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Він пояснив, що така передача відбуватиметься згідно з поправкою в бюджетному законі США, яка передбачає право міністерства юстиції передавати конфісковані кошти Державному департаменту з метою надання допомоги Україні.

Адамс уточнив, що не всі активи вдасться передати таким чином – зокрема дії закону не підлягають активи, вилучені у зв’язку з порушеннями експортного контролю.

"Це не "срібна куля", але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі (конфіскованих активів) від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями", – додав посадовець.

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На сьогодні, окрім США, лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.

Крім того, Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів цього місяця, просуваючись вперед у спробі передати Україні кошти, заморожені під санкціями Європейського Союзу.

Теми: СШАУкраїнаРосія
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