США можуть почати передання Україні конфіскованих активів РФ у найближчі місяці – Мін’юст

У міністерстві юстиції США можуть протягом найближчих місяців почати передання Україні конфіскованих російських активів відповідно до ухваленого закону.

Про це під час дискусії в Гудзонівському інституті у Вашингтоні в четвер заявив керівник групи Мін’юсту США з виявлення й конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Хочу підкреслити, що це відносно недавній розвиток подій", – зазначив Адамс.

Він пояснив, що така передача відбуватиметься згідно з поправкою в бюджетному законі США, яка передбачає право міністерства юстиції передавати конфісковані кошти Державному департаменту з метою надання допомоги Україні.

Адамс уточнив, що не всі активи вдасться передати таким чином – зокрема дії закону не підлягають активи, вилучені у зв’язку з порушеннями експортного контролю.

"Це не "срібна куля", але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі (конфіскованих активів) від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями", – додав посадовець.

На сьогодні, окрім США, лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.

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Крім того, Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів цього місяця, просуваючись вперед у спробі передати Україні кошти, заморожені під санкціями Європейського Союзу.