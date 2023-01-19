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США могут начать передачу Украине конфискованных активов РФ в ближайшие месяцы – Минюст

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 20:12

В министерстве юстиции США могут в течение ближайших месяцев начать передачу Украине конфискованных российских активов в соответствии с принятым законом.

Об этом во время дискуссии в Гудзоновском институте в Вашингтоне в четверг заявил руководитель группы Минюста США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"В будущем мы также готовы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Хочу подчеркнуть, что это относительно недавнее развитие событий", - отметил Адамс.

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Он пояснил, что такая передача будет происходить согласно поправке в бюджетном законе США, которая предусматривает право министерства юстиции передавать конфискованные средства Государственному департаменту с целью оказания помощи Украине.

Адамс уточнил, что не все активы удастся передать таким образом - в частности действию закона не подлежат активы, изъятые в связи с нарушениями экспортного контроля.

"Это не "серебряный шар", но все же позволяет надеяться, что мы увидим первые передачи (конфискованных активов) от Министерства юстиции Госдепартаменту в ближайшие недели и месяцы", - добавил чиновник.

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На сегодня, кроме США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

Кроме того, Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов в этом месяце, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.

Темы: СШАУкраинаРосcия
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