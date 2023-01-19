Facebook и Instagram не будут блокировать контент о полке Азов – Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что договорился в Давосе с представителями компании Meta о том, чтобы контент о полке Азов не блокировался в ее проектах.

Источник: Михаил Федоров в Facebook и Telegram

Прямая речь Федорова: "Meta пообещала не блокировать контент о полке Азов. Договорились об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе.

Реклама:

Facebook и Instagram стали мощными инструментами для донесения правды о войне ко всему миру. Команда Минцифры постоянно коммуницирует с корпорацией Meta о сотрудничестве. Разблокировали сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов.

Но самой острой темой все равно оставалось блокирование фото и видео о полке Азов. Спасибо Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования в отношении Украины".

Детали: По словам Федорова, благодаря этому миллионы людей в мире будут знать о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропаганда "потеряет аргумент для обвинения украинских героев".