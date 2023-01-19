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Нідерланди можуть заплатити за Leopard 2, які будуть відправлені в Україну

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 21:38

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен не відкинула можливості оплати танків Leopard 2, які будуть відправлені в Україну в межах коаліції європейських країн і союзників у Північноатлантичному Альянсі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Оллонгрен сказала в інтерв’ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Вона нагадала, що раніше Нідерланди оплатили відправку до Києва радянських танків Т-72 з Чехії, і цей підхід можна повторити і для танків Leopard німецького виробництва. "Це, безумовно, те, що ми хотіли б зробити", – додала міністерка.

Оллонгрен водночас зазначила, що будь-які кроки щодо надання Україні Leopard 2 вимагатимуть дозвіл Німеччини як країни-виробника. Раніше Польща і Фінляндія оголосили про готовність відправити танки Leopard в Україну в межах коаліції.

"Ми всі чекаємо, щоб почути позицію Німеччини з цього питання, але я прихильниця того, щоб спробувати знайти рішення і спробувати відправити танки в Україну", – сказала міністерка оборони Нідерландів.

В окремому інтерв’ю Reuters вона сказала, що Нідерланди фіналізують план із передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, про що раніше оголосив прем’єр Марк Рютте.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard 2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

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Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно заявляє, що виступає за постачання танків спільно зі Сполученими Штатами.

Теми: Нідерландизброядопомога УкраїніНімеччина
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