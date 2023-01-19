Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нідерланди можуть заплатити за Leopard 2, які будуть відправлені в Україну

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 20:38

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен не відкинула можливості оплати танків Leopard 2, які будуть відправлені в Україну в межах коаліції європейських країн і союзників у Північноатлантичному Альянсі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Оллонгрен сказала в інтерв’ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Вона нагадала, що раніше Нідерланди оплатили відправку до Києва радянських танків Т-72 з Чехії, і цей підхід можна повторити і для танків Leopard німецького виробництва. "Це, безумовно, те, що ми хотіли б зробити", – додала міністерка.

Реклама:

Оллонгрен водночас зазначила, що будь-які кроки щодо надання Україні Leopard 2 вимагатимуть дозвіл Німеччини як країни-виробника. Раніше Польща і Фінляндія оголосили про готовність відправити танки Leopard в Україну в межах коаліції.

"Ми всі чекаємо, щоб почути позицію Німеччини з цього питання, але я прихильниця того, щоб спробувати знайти рішення і спробувати відправити танки в Україну", – сказала міністерка оборони Нідерландів.

В окремому інтерв’ю Reuters вона сказала, що Нідерланди фіналізують план із передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, про що раніше оголосив прем’єр Марк Рютте.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard 2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно заявляє, що виступає за постачання танків спільно зі Сполученими Штатами.

Теми: Нідерландизброядопомога УкраїніНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Нідерланди
У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16  
Голова МЗС Нідерландів може стати єврокомісаром
Данія передасть Україні F-16 разом з Нідерландами
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: