Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды могут заплатить за Leopard 2, которые будут отправлены в Украину

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 20:38

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен не исключила возможности оплаты танков Leopard 2, которые будут отправлены в Украину в рамках коалиции европейских стран и союзников в Североатлантическом Альянсе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Оллонгрен сказала в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Она напомнила, что ранее Нидерланды оплатили отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и этот подход можно повторить и для танков Leopard немецкого производства. "Это, безусловно, то, что мы хотели бы сделать", - добавила министр.

Реклама:

Оллонгрен в то же время отметила, что любые шаги по предоставлению Украине Leopard 2 потребуют разрешения Германии как страны-производителя. Ранее Польша и Финляндия объявили о готовности отправить танки Leopard в Украину в рамках коалиции.

"Мы все ждем, чтобы услышать позицию Германии по этому вопросу, но я сторонница того, чтобы попытаться найти решение и попытаться отправить танки в Украину", - сказала министр обороны Нидерландов.

В отдельном интервью Reuters она сказала, что Нидерланды финализируют план по передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее объявил премьер Марк Рютте.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц публично заявляет, что выступает за поставку танков совместно с Соединенными Штатами.

Темы: Нидерландыоружиепомощь УкраинеГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Нидерланды
Румыния и Нидерланды создадут тренировочный центр для пилотов F-16
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
В Нидерландах сообщили, куда пойдет часть обещанных F-16
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: