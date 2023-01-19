Нидерланды могут заплатить за Leopard 2, которые будут отправлены в Украину

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен не исключила возможности оплаты танков Leopard 2, которые будут отправлены в Украину в рамках коалиции европейских стран и союзников в Североатлантическом Альянсе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Оллонгрен сказала в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Она напомнила, что ранее Нидерланды оплатили отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и этот подход можно повторить и для танков Leopard немецкого производства. "Это, безусловно, то, что мы хотели бы сделать", - добавила министр.

Оллонгрен в то же время отметила, что любые шаги по предоставлению Украине Leopard 2 потребуют разрешения Германии как страны-производителя. Ранее Польша и Финляндия объявили о готовности отправить танки Leopard в Украину в рамках коалиции.

"Мы все ждем, чтобы услышать позицию Германии по этому вопросу, но я сторонница того, чтобы попытаться найти решение и попытаться отправить танки в Украину", - сказала министр обороны Нидерландов.

В отдельном интервью Reuters она сказала, что Нидерланды финализируют план по передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее объявил премьер Марк Рютте.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

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Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц публично заявляет, что выступает за поставку танков совместно с Соединенными Штатами.