"Залишаємось у графіках": чого чекати зі світлом Києву й Дніпропетровщині 20 січня
Четвер, 19 січня 2023, 22:21
У п’ятницю 20 січня Київ може бути забезпечений електроенергією на 60% потреб, а Дніпропетровська область – на 54%.
Джерело: генеральний директор компанії "Yasno" Сергій Коваленко у Facebook
Пряма мова: "Сьогоднішній день у Києві провели у стабілізаційних відключеннях. Обмеження все ще значні, тому світло-сірі зони графіку також відключалися.
На завтра НЕК Укренерго дає на місто 952 МВт для споживання. Це покриє 60% потреб міста, отже ми залишаємося у графіках.
На Дніпропетровську область ліміти становлять 1192 МВт, це 54% від потреби".
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