"Залишаємось у графіках": чого чекати зі світлом Києву й Дніпропетровщині 20 січня 

У п’ятницю 20 січня Київ може бути забезпечений електроенергією на 60% потреб, а Дніпропетровська область – на 54%.

Джерело: генеральний директор компанії "Yasno" Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Сьогоднішній день у Києві провели у стабілізаційних відключеннях. Обмеження все ще значні, тому світло-сірі зони графіку також відключалися.

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На завтра НЕК Укренерго дає на місто 952 МВт для споживання. Це покриє 60% потреб міста, отже ми залишаємося у графіках.

На Дніпропетровську область ліміти становлять 1192 МВт, це 54% від потреби".