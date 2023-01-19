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"Залишаємось у графіках": чого чекати зі світлом Києву й Дніпропетровщині 20 січня 

Олена РощінаЧетвер, 19 січня 2023, 22:21
Фото LightRocket via Getty Images

У п’ятницю 20 січня Київ може бути забезпечений електроенергією на 60% потреб, а Дніпропетровська область – на 54%. 

Джерело: генеральний директор компанії "Yasno" Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Сьогоднішній день у Києві провели у стабілізаційних відключеннях. Обмеження все ще значні, тому світло-сірі зони графіку також відключалися.

На завтра НЕК Укренерго дає на місто 952 МВт для споживання. Це покриє 60% потреб міста, отже ми залишаємося у графіках.

На Дніпропетровську область ліміти становлять 1192 МВт, це 54% від потреби".

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Теми: електроенергіяКиївДніпропетровська область
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