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"Остаемся в графиках": чего ждать со светом Киеву и Днепропетровщине 20 января 

Елена РощинаЧетверг, 19 января 2023, 22:21
Фото LightRocket via Getty Images

В пятницу 20 января Киев может быть обеспечен электроэнергией на 60% потребностей, а Днепропетровская область – на 54%. 

Источник: генеральный директор компании "Yasno" Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь: "Сегодняшний день в Киеве провели в стабилизационных отключениях. Ограничения все еще значительные, поэтому светло-серые зоны графика также отключались.

На завтра НЭК Укрэнерго дает на город 952 МВт для потребления. Это покроет 60% потребностей города, так что мы остаемся в графиках.

На Днепропетровскую область лимиты составляют 1192 МВт, это 54% от потребности".

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Темы: электроэнергияКиевДнепропетровская область
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