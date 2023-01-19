Гендиректор "Yasno": Може здаватися, що світла немає і платити не треба, – це не так

Генеральний директор "Yasno" Сергій Коваленко закликав споживачів оплачувати електроенергію попри часті відключення світла, це допоможе підтримати функціонування енергетичної інфраструктури, пошкодженої Росією.

Джерело: Сергій Коваленко у Facebook 19 січня

Пряма мова: "Я розумію, що останнім часом може здаватися, що світла немає, тому платити за нього не потрібно. Мушу вас запевнити: зараз кожна ваша сплачена гривня важлива.

Реклама:

Загалом з початку війни рівень оплат за комуналку впав. Тому обсяги коштів, які надходять для ремонтів мереж та дотримання їх у належному стані, зараз також зменшилися.

Попри обмеження електроенергії і усі незручності, які з ними пов’язані, важливо, щоб усі вчасно сплачувати за спожиту електроенергію. Оскільки в тарифі 20% – це витрати на експлуатацію мереж".

Деталі: Коваленко запевнив, що "Yasno" постійно працює над розробкою якнайбільш зручних сервісів, які дозволяють "швидко, не виходячи з дому, сплатити за спожиту електроенергію: сайт, особистий кабінет, мобільний застосунок, чатботи".

ВІДЕО ДНЯ

А ті, хто любить контактувати з іншими, може оплатити рахунки в енергоофісах, додав гендиректор компанії.

Пряма мова: "Вчасна оплата зараз допоможе підтримати енергетичну інфраструктуру. Вважайте, що так ви можете долучатися до відновлення пошкоджених ліній та зруйнованих ТЕС".