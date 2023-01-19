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Гендиректор "Yasno": Может казаться, что света нет и платить не надо, – это не так

Елена РощинаЧетверг, 19 января 2023, 22:48
Сергей Коваленко, компания Yasno

Генеральный директор "Yasno" Сергей Коваленко призвал потребителей оплачивать электроэнергию несмотря на частые отключения света, это поможет поддержать функционирование энергетической инфраструктуры, поврежденной Россией.

Источник: Сергей Коваленко в Facebook 19 января

Прямая речь: "Я понимаю, что в последнее время может казаться, что света нет, поэтому платить за него не нужно. Должен вас заверить: сейчас каждая ваша уплаченная гривна важна.

В целом с начала войны уровень оплат за коммуналку упал. Поэтому объемы средств, поступающих для ремонтов сетей и соблюдения их в надлежащем состоянии, сейчас также уменьшились.

Несмотря на ограничения электроэнергии и все неудобства, которые с ними связаны, важно, чтобы все вовремя платили за потребленную электроэнергию. Поскольку в тарифе 20% – это расходы на эксплуатацию сетей".

Детали: Коваленко заверил, что "Yasno" постоянно работает над разработкой наиболее удобных сервисов, которые позволяют "быстро, не выходя из дома, оплатить потребленную электроэнергию: сайт, личный кабинет, мобильное приложение, чатботы". 

А те, кто любит контактировать с другими, может оплатить счета в энергоофисах, добавил гендиректор компании.

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Прямая речь: "Своевременная оплата сейчас поможет поддержать энергетическую инфраструктуру. Считайте, что так вы можете участвовать в восстановлении поврежденных линий и разрушенных ТЭС".

Темы: электроэнергияэнергетикаденьгиЖКХ
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