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Зараз "просто нема сенсу": у США знову пояснили, чому не відправляють в Україну свої Abrams

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 22:13

За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, "на сьогоднішній момент" надання Україні американських танків M1 Abrams "просто не має сенсу".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сінгх на брифінгу в четвер цитує американський телеканал CNN.

В американському оборонному відомстві раніше пояснювали, що танки Abrams потребують великої кількості палива й складні в обслуговуванні, а для підготовки українських екіпажів потрібно багато часу.

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Коментуючи твердження німецької сторони про те, що Берлін не надаватиме танків Україні, поки це не зроблять США, Сінгх зазначила, що йдеться про "суверенне рішення Німеччини".

"Те, яку допомогу у сфері безпеки вони надаватимуть (Україні), – це їхнє суверенне рішення. Тому ми не зможемо говорити з ними (про Abrams), але я думаю, що ми, безумовно, робимо все можливе, щоб підтримати Україну в тому, що їм потрібно", – додала вона.

Представниця Пентагону також зазначила, що США продовжують працювати з іншими партнерами й союзниками, щоб "зрозуміти, що ще можна надати Україні, і в цьому, в цьому вся суть завтрашньої зустрічі (у форматі "Рамштайн")".

ВІДЕО ДНЯ

Україна активно закликає надати їй західні танки, насамперед Leopard 2 німецького виробництва. Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard 2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Президент Зеленський сказав, що низка країн Європи готові постачати Україні танки, але чекають на дозвіл країни, де їх виробляли і яка їх продавала.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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