Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сейчас "просто нет смысла": в США снова объяснили, почему не отправляют в Украину свои Abrams

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 23:13

По словам заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, "на сегодняшний момент" предоставление Украине американских танков M1 Abrams "просто не имеет смысла".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Сингх на брифинге в четверг цитирует американский телеканал CNN.

В американском оборонном ведомстве ранее объясняли, что танки Abrams требуют большого количества топлива и сложные в обслуживании, а для подготовки украинских экипажей нужно много времени.

Комментируя утверждение немецкой стороны о том, что Берлин не будет предоставлять танки Украине, пока это не сделают США, Сингх отметила, что речь идет о "суверенном решении Германии".

"То, какую помощь в сфере безопасности они будут предоставлять (Украине), - это их суверенное решение. Поэтому мы не сможем говорить с ними (об Abrams), но я думаю, что мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в том, что им нужно", - добавила она.

Представительница Пентагона также отметила, что США продолжают работать с другими партнерами и союзниками, чтобы "понять, что еще можно предоставить Украине, и в этом, в этом вся суть завтрашней встречи (в формате "Рамштайн")".

Украина активно призывает предоставить ей западные танки, прежде всего Leopard 2 немецкого производства. Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Президент Зеленский сказал, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и которая их продавала.



Темы: СШАпомощь Украинеоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден

США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты

фотоСША передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием

Президент Молдовы: ведем "серьезные дискуссии" относительно возможного членства в НАТО

Следствие не может сказать, иранские ли дроны применяет Россия

В США оценили приблизительные потери России в Украине: "гораздо больше" 100 тысяч

Все новости...
США
США могут начать передачу Украине конфискованных активов РФ в ближайшие месяцы – Минюст
Актера Алека Болдуина будут судить за убийство украинки Галины Гатчинс
Премьер Нидерландов: Европа и США смогут договориться по поводу танков для Украины
Последние новости
05:58
Кадыров хочет, чтобы чеченские силовики выполняли судейские функции на оккупированных территориях - ISW
04:59
Французские предприниматели приобрели для Харькова более 180 генераторов
03:58
С приходом Маска Twitter покинули 80% сотрудников – СМИ
03:31
Россиянин и британец помогали Вексельбергу скрыть суперъяхту от санкций – Минюст США
02:59
Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден
01:58
США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты
00:49
В Украине погиб бывший "морской котик" из США
00:25
Обстрелы Сумщины: за сутки 27 прилетов от россиян
23:57
"Прорыв": украинские танкисты начнут обучение на немецких "Леопардах 2"
23:40
Премьера Британии оштрафовали за непристегнутый ремень в авто
Все новости...