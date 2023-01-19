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Німецькі танки можуть поїхати в Україну й без американських – новий міністр оборони

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 23:21

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що постачання Україні німецьких танків Leopard 2 не повинне бути прив’язане до надання танків M1 Abrams Сполученими Штатами.

Як пише "Європейська правда", про це Пісторіус, якого цитує Spiegel, сказав в інтерв’ю телеканалу ARD.

"Мені нічого не відомо про подібний взаємозв'язок", – сказав очільник німецького Міноборони у відповідь на запитання, чи готова Німеччина постачати Україні танки Leopard лише у тому випадку, якщо США поставлять бойові танки Abrams.

На питання, чи буде Німеччина постачати бойові танки без США, Пісторіус зазначив, що це канцлер Олаф Шольц обговорює з президентом США Джо Байденом.

"Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього питання в найближчі кілька днів. Але сьогодні я не можу сказати вам, який вигляд воно матиме", – зазначив він.

Напередодні ЗМІ написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонні розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Публічно Шольц наголошував, що рішення про надання танків повинні ухвалюватись лише в координації із союзниками.

ВІДЕО ДНЯ

Україна активно закликає надати їй західні танки, насамперед Leopard 2 німецького виробництва. Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard 2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Президент Зеленський сказав, що низка країн Європи готові постачати Україні танки, але чекають на дозвіл країни, де їх виробляли і яка їх продавала.

Теми: НімеччинаСШАзброядопомога Україні
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