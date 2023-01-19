Немецкие танки могут поехать в Украину и без американских – новый министр обороны

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус считает, что поставки Украине немецких танков Leopard 2 не должны быть привязаны к предоставлению танков M1 Abrams Соединенными Штатами.

Как пишет "Европейская правда", об этом Писториус, которого цитирует Spiegel, сказал в интервью телеканалу ARD.

"Мне ничего не известно о подобной взаимосвязи", - сказал глава немецкого Минобороны в ответ на вопрос, готова ли Германия поставлять Украине танки Leopard только в том случае, если США поставят боевые танки Abrams.

На вопрос, будет ли Германия поставлять боевые танки без США, Писториус отметил, что это канцлер Олаф Шольц обсуждает с президентом США Джо Байденом.

"Я абсолютно уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но сегодня я не могу сказать вам, как оно будет выглядеть", - отметил он.

Накануне СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине - если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Публично Шольц подчеркивал, что решение о предоставлении танков должны приниматься только в координации с союзниками.

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Украина активно призывает предоставить ей западные танки, прежде всего Leopard 2 немецкого производства. Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Президент Зеленский сказал, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и которая их продавала.