Є всі передумови, щоб переговори про членство в ЄС стартували цього року – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори про членство України в Європейському Союзі можуть початися вже цього року.
Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 19 січня
Пряма мова: "Виступаючи у Верховній Раді, Шарль Мішель укотре абсолютно чітко підтвердив і те, що немає альтернатив спільному майбутньому України та Європейського Союзу.
"Без незалежної і в безпеці України не може бути незалежної і в безпеці Європи. Без вільної України не може бути вільної Європи. У нас спільне майбутнє". Саме так сказав пан президент Європейської ради. І саме це може бути девізом наших відносин, наших інтеграційних процесів у цьому році.
Ми готуємо черговий саміт Україна – ЄС, який запланований уже на початок лютого.
Ми готуємо й початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі – є всі передумови для того, щоб ці переговори стартували вже цього року".