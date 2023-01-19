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Є всі передумови, щоб переговори про членство в ЄС стартували цього року – Зеленський

Олена РощінаЧетвер, 19 січня 2023, 23:59
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори про членство України в Європейському Союзі можуть початися вже цього року. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 19 січня

Пряма мова: "Виступаючи у Верховній Раді, Шарль Мішель укотре абсолютно чітко підтвердив і те, що немає альтернатив спільному майбутньому України та Європейського Союзу.

"Без незалежної і в безпеці України не може бути незалежної і в безпеці Європи. Без вільної України не може бути вільної Європи. У нас спільне майбутнє". Саме так сказав пан президент Європейської ради. І саме це може бути девізом наших відносин, наших інтеграційних процесів у цьому році.

Ми готуємо черговий саміт Україна – ЄС, який запланований уже на початок лютого. 

Ми готуємо й початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі – є всі передумови для того, щоб ці переговори стартували вже цього року".

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Теми: ЗеленськийєвроінтеграціяЄС
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