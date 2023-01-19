Есть все предпосылки, чтобы переговоры о членстве в ЕС стартовали в этом году – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе могут начаться уже в этом году.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 19 января

Прямая речь: "Выступая в Верховной Раде, Шарль Мишель в очередной раз абсолютно четко подтвердил и то, что нет альтернатив общему будущему Украины и Европейского Союза.

"Без независимой и в безопасности Украины не может быть независимой и в безопасности Европы. Без свободной Украины не может быть свободной Европы. У нас общее будущее". Именно так сказал господин президент Европейского совета. И именно это может быть девизом наших отношений, наших интеграционных процессов в этом году.

Мы готовим очередной саммит Украина – ЕС, который запланирован уже на начало февраля.

Мы готовим и начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе – есть все предпосылки для того, чтобы эти переговоры стартовали уже в этом году".