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Херсонщина: росіяни зранку обстріляли ринок у Бериславі, 5 поранених

Олена РощінаПонеділок, 2 січня 2023, 10:44

Вранці 2 січня російські загарбники обстріляли з танка ринок у Бериславі Херсонської області, 5 людей отримали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Пряма мова Янушевича: "Армія РФ завдала чергового терористичного удару по Херсонщині. Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки. 

На цю хвилину відомо про 5 поранених. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу".

Цьому передувало: За минулу добу, 1 січня, російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини – загинула 1 людина, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Теми: Херсонська областьвійнаобстріл
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