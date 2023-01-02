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Гіркін прокоментував знищення сотень окупантів у Макіївці: ЗСУ можуть повторити

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 січня 2023, 11:31
РУЙНУВАННЯ НА МІСЦІ ДИСЛОКАЦІЇ РОСІЯН У МАКІЇВЦІ, ФОТО З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтверджує масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області і каже, що подібне може повторитися.

Джерело: Telegram-канал бойовика

Пряма мова: "Об'єкт, у якому розташовувався N-ський підрозділ, що складався здебільшого з мобілізованих громадян РФ, було знищено майже повністю внаслідок детонації БК, складованого в тій самій будівлі. Знищено також практично всю військову техніку, що стояла впритул до будівлі без найменшої ознаки маскування.

Щодо кількості жертв - досі остаточних цифр немає, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти (залишилися під завалами).

У будь-якому разі - рахунок загиблих і поранених іде на багато сотень (приблизні цифри "200-х" є, але я їх не стану озвучувати).

Мене попередили, що подібне може повторитися в будь-який момент, оскільки це не єдине подібне (надзвичайно щільне) розташування особового складу і техніки в зоні ураження ракет "Хаймерс". І - так - це не перший такий випадок, - торік таких було теж чимало. Хоча, як правило, все-таки з меншою кількістю жертв".

Деталі: Бойовик нарікає, що російські генерали "непіддатливі для навчання в принципі", хоча самі - після літніх "погромів штабів" - вважають за краще триматися подалі від розташування підпорядкованих їм військ - поза радіусом ураження ракет противника.

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Що передувало: За даними СтратКому, у новорічну ніч, завдяки точному удару ЗСУ, у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Нагадаємо: На початку грудня 2022 року російський бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков) повернувся з окупованих територій Донецької області в РФ. Терорист розповів, що йому так і не вдалося "повоювати" в Україні.

Теми: війнаРосіятероризм
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