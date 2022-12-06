Гіркін заявив, що не зміг повоювати проти України і вернувся в Москву

Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) повернувся з окупованих територій Донецької області в РФ.

Джерело: Telegram-канал бойовика

Пряма мова: "Перебуваю в Москві. Спроба № 3 взяти безпосередню участь у бойових діях проти збройних сил шановних київських партнерів (їх тепер у зведеннях МО іменують якимись "бойовиками") не завершилася успіхом, хоча була дуже близька до того".

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Деталі: За словами Гіркіна, наприкінці першої декади жовтня він прибув на територію ОРДО, з'явився в один із "військових комісаріатів" сепаратистів, де написав заяву з проханням про "добровільну мобілізацію до лав зс "ДНР".

Нібито був зарахований до складу "маршової роти N-ської мотострілецької бригади 1 корпусу нм "ДНР" для подальшого направлення в неназваний батальйон "N-ського стрілецького полку".

Отримав відповідне тимчасове посвідчення (на фото).

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Далі Гіркін стверджує, що під час низки робочих поїздок кілька разів бував в окупованому Донецьку, в листопаді - в районі міста Сватове, де "трохи більше ніж 10 діб намагався здійснювати обов'язки нач.штабу батальйону".

Під обстрілами, як каже, не був.

За словами терориста, наприкінці листопада він із деяким здивуванням з'ясував, що не перебуває на посаді у своєму батальйоні, і взагалі жодним чином не значиться у штатах "N-ського полку".

Гіркін звинуватив так зване "командування" полку і батальйону в махінаціях.

Після ще деяких поневірянь він нібито здав видані йому автомат, пістолет, гранати і боєприпаси (батальйон не перебуває на фронті і навіть у прифронтовій зоні і невідомо, коли там опиниться і чи опиниться взагалі) і "відбув куди вважав за потрібне".

За його словами, пізно ввечері 5 грудня - повернувся в Москву.

Що передувало: У жовтні з'явилася інформація, що Гіркін (Стрєлков), імовірно, пішов воювати в Україну, при цьому за взяття його в полон уже обіцяють десятки тисяч доларів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантувало виплату $100 000 за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.

Нагадаємо: У справі про збиття авіалайнера MH17 Окружний суд Гааги визнав винним Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Суд заочно засудив до їх довічного ув’язнення та доручив забезпечити їхній арешт.

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