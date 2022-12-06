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Гіркін заявив, що не зміг повоювати проти України і вернувся в Москву

Валентина РоманенкоВівторок, 6 грудня 2022, 12:59
фото з ТГ бойовика

Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) повернувся з окупованих територій Донецької області в РФ.

Джерело: Telegram-канал бойовика

Пряма мова: "Перебуваю в Москві. Спроба № 3 взяти безпосередню участь у бойових діях проти збройних сил шановних київських партнерів (їх тепер у зведеннях МО іменують якимись "бойовиками") не завершилася успіхом, хоча була дуже близька до того".

Деталі: За словами Гіркіна, наприкінці першої декади жовтня він прибув на територію ОРДО, з'явився в один із "військових комісаріатів" сепаратистів, де написав заяву з проханням про "добровільну мобілізацію до лав зс "ДНР".

Нібито був зарахований до складу "маршової роти N-ської мотострілецької бригади 1 корпусу нм "ДНР" для подальшого направлення в неназваний батальйон "N-ського стрілецького полку".

Отримав відповідне тимчасове посвідчення (на фото).

Далі Гіркін стверджує, що під час низки робочих поїздок кілька разів бував в окупованому Донецьку, в листопаді - в районі міста Сватове, де "трохи більше ніж 10 діб намагався здійснювати обов'язки нач.штабу батальйону".

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Під обстрілами, як каже, не був.

За словами терориста, наприкінці листопада він із деяким здивуванням з'ясував, що не перебуває на посаді у своєму батальйоні, і взагалі жодним чином не значиться у штатах "N-ського полку".

Гіркін звинуватив так зване "командування" полку і батальйону в махінаціях.

Після ще деяких поневірянь він нібито здав видані йому автомат, пістолет, гранати і боєприпаси (батальйон не перебуває на фронті і навіть у прифронтовій зоні і невідомо, коли там опиниться і чи опиниться взагалі) і "відбув куди вважав за потрібне".

За його словами, пізно ввечері 5 грудня - повернувся в Москву.

Що передувало: У жовтні з'явилася інформація, що Гіркін (Стрєлков), імовірно, пішов воювати в Україну, при цьому за взяття його в полон уже обіцяють десятки тисяч доларів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантувало виплату $100 000 за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.

Нагадаємо: У справі про збиття авіалайнера MH17 Окружний суд Гааги визнав винним Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Суд заочно засудив до їх довічного ув’язнення та доручив забезпечити їхній арешт.

Передісторія:

  • Гіркін у 2014 році з групою бойовиків захопив державні будівлі в Слов'янську. Після чого в районі Слов'янська була розстріляна група підрозділу СБУ "Альфа". Військові дії також почалися в цей період.
  • Після повного оточення силами АТО Слов'янська в ніч на 5 липня 2014 року Гіркін з бойовиками утік до Донецька.
  • Пізніше Гіркін звинувачував помічника президента РФ Владислава Суркова в тому, що йому довелося скласти з себе повноваження "міністра оборони" неіснуючої "ДНР" і відправитися до РФ.

Теми: Гіркінтероризмвійна
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