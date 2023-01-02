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Україна звільнить Крим до осені – генерал Годжес

Ірина БалачукПонеділок, 2 січня 2023, 15:35
Бен Годжес. Фото getty images

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес прогнозує, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу і збереже санкції проти РФ.

Джерело: Годжес у Twitter

Пряма мова Годжеса: "Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції".

Деталі: Він також вважає, що Україна може звільнити Крим і раніше, якщо Захід надасть їй високоточну зброю більшої дальності.  

Годжес також ретвінув карту окупованих регіонів України, опубліковану геополітичною експерткою Джессікою Берлін, зазначивши, що "це все, що контролює Росія після 8 років і з усіма перевагами".

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Теми: КримСШАвійна
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