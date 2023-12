Україна звільнить Крим до осені – генерал Годжес

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес прогнозує, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу і збереже санкції проти РФ.

Джерело: Годжес у Twitter

Пряма мова Годжеса: "Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції".

Деталі: Він також вважає, що Україна може звільнити Крим і раніше, якщо Захід надасть їй високоточну зброю більшої дальності.

After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we'd provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa