Україна звільнить Крим до осені – генерал Годжес
Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес прогнозує, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу і збереже санкції проти РФ.
Джерело: Годжес у Twitter
Пряма мова Годжеса: "Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції".
Деталі: Він також вважає, що Україна може звільнити Крим і раніше, якщо Захід надасть їй високоточну зброю більшої дальності.
After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we'd provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa— Ben Hodges (@general_ben) January 2, 2023
Годжес також ретвінув карту окупованих регіонів України, опубліковану геополітичною експерткою Джессікою Берлін, зазначивши, що "це все, що контролює Росія після 8 років і з усіма перевагами".
Передісторія:
- 8 листопада 2022 року Годжес прогнозував, що Україна може звільнити Крим вже в наступному році, оскільки російські війська будуть дуже вразливими на півострові.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією.