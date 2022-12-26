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Буданов: Україна поверне Крим силою і дипломатією

Ірина БалачукПонеділок, 26 грудня 2022, 09:59
Кирило Буданов. Фото УП

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією.

Джерело: Буданов в інтерв'ю "LIGA.net"

Пряма мова Буданова: "Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках".

Деталі: Відповідаючи на ремарку про те, що для західних країн Крим є "червоною лінією", глава розвідки сказав, що йому "не цікаво слухати думки людей, які не відображають позицію українського народу".

Буданов підкреслив, що Україна поверне назад усі втрачені території.

Він нагадав, що Україна – це країна, визнана в кордонах 1991 року, а хто з цим не згоден, той не погоджується зі світопорядком, що існує з часів закінчення Другої світової війни, і з новими основами ООН.

На запитання, куди порадить поїхати на море у відпустку влітку 2023 року, Буданов відповів: "Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів". 

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Теми: Кримрозвідкадеокупація
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