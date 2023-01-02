Міноборони Росії підтвердило знищення окупантів у Макіївці, але занижує втрати

Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, але заявляє, що втрати значно менші, ніж озвучені СтратКомом.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно Міноборони РФ: "Київським режимом завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "HIMARS" виробництва США по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у районі населеного пункту Макіївка".

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Деталі: За даними російського оборонного відомства, два снаряди нібито збили засобами ППО.

Решта ракет влучили в пункт тимчасової дислокації росіян, унаслідок чого загинули 63 окупанти.

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