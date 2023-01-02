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Міноборони Росії підтвердило знищення окупантів у Макіївці, але занижує втрати

Ірина БалачукПонеділок, 2 січня 2023, 16:01
Російські МНСники розбирають завали зруйнованої будівлі ПТУ-19 у Макіївці. Фото РИА Новости

Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, але заявляє, що втрати значно менші, ніж озвучені СтратКомом.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно Міноборони РФ: "Київським режимом завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "HIMARS" виробництва США по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у районі населеного пункту Макіївка".

Деталі: За даними російського оборонного відомства, два снаряди нібито збили засобами ППО.

Решта ракет влучили в пункт тимчасової дислокації росіян, унаслідок чого загинули 63 окупанти.

Передісторія: 

  • Раніше СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
  • Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
  • Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці. Віни додав, що подібне може повторитися.

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Теми: РосіявійнаДонецька область
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