Росіяни завдали шкоди українській екології на понад 35 мільярдів доларів – Резніков
Понеділок, 2 січня 2023, 18:34
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що російські окупанти завдали шкоди українській екології на 35,3 мільярда доларів.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Збиток українській екології, завданий Росією, оцінюється в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників.
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Стаття 55 Першого протоколу забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресій, але Росію це не хвилює".
Нагадаємо:
- Внаслідок повномасштабного вторгнення росіян в Україну значної шкоди завдано ґрунтам, зокрема – сільськогосподарським землям.
- За словами президента Володимира Зеленського, станом на 13 грудня 2022 р. 174 тисячі квадратних кілометрів української території забруднені мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Акваторія Чорного й Азовського морів також забруднена мінами і втратила сотні тисяч живих істот, які загинули внаслідок бойових дій і активності російського військового флоту.
- Десятки річок забруднені. Сотні вугільних шахт затоплені. Десятки найнебезпечніших підприємств, зокрема хімічних, зруйновані російськими ударами.
- Три мільйони гектарів лісів в Україні уражені бойовими діями.
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