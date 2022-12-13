Зеленський розповів новозеландцям про екоцид і прорахунок агресора

Президент Володимир Зеленський закликав Нову Зеландію консолідувати інші країни заради протидії екоциду, який чинить Росія в Україні, що є 8 пунктом його формули миру.

Джерело: промова українського лідера в парламенті Нової Зеландії, Офіс президента

Пряма мова: "Різні диктатори й агресори завжди не усвідомлюють те, що сила вільного світу не в тому, що хтось великий і запасся ракетами, а в тому, що всі вміють об’єднатися й діяти рішучо, щиро і кожен робить свій унікальний внесок у загальну справу.

Можливо, настав час і вашій країні зробити саме такий унікальний внесок. Я говорю зараз про один з пунктів нашої формули миру, яку я запропонував нещодавно на саміті G19, який проходив в Індонезії (...).

Насамперед я раджу вам звернути увагу на 8 пункт нашої формули миру. Пункт щодо екологічної безпеки. Освічені люди добре розуміють, що означає війна для навколишнього природного середовища. Ваше суспільство саме таке – освічене.

Зруйновану економіку та інфраструктуру можна відбудувати. На це потрібні роки. Але зруйновану природу не відбудуєш. Як не повернеш знищене життя".

Деталі: Зеленський повідомив, що станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів української території забруднені мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

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Акваторія Чорного й Азовського морів також забруднена мінами і втратила сотні тисяч живих істот, які загинули внаслідок бойових дій і активності російського військового флоту.

Десятки річок забруднені. Сотні вугільних шахт затоплені. Десятки найнебезпечніших підприємств, зокрема хімічних, зруйновані російськими ударами.

Три мільйони гектарів лісів в Україні уражені бойовими діями, сказав президент.

Пряма мова: "Усе це та інші прояви російської екоцидної політики матимуть безпосередні негативні наслідки для мільйонів людей, для нашого регіону й сусідніх регіонів.

Я впевнений, що ваше суспільство відчуває крихкість нашого світу. Відчуває, наскільки важливо для всіх людей на планеті вести раціональну політику щодо нашого спільного дому. Так само, до речі, як і щодо наших спільних цінностей, на яких базується мирне співжиття народів.

І тому я пропоную саме вашій країні, вашим лідерам розглянути можливість взяти до уваги цей екологічний пункт нашої формули миру. Я закликаю вас проявити лідерство в міжнародних інституціях, зокрема в ООН, і на двосторонньому рівні з іншими державами, щоб світ побачив і цей виклик російської війни".

Деталі: Зеленський наголосив, що "не буває справжнього миру там, де будь-яка дитина може загинути від прихованої російської протипіхотної міни", як і там, де наслідки війни у вигляді отруєних ґрунтових вод можуть знищити нормальне життя в кількох країнах, або наслідки екоциду не подолані.

Президент закликав новозеландських парламентарів підтримати українську формулу миру й розпочати консолідацію світу заради її 8 пункту – "протидії екоциду".

Нагадаємо: Формула миру, запропонована Володимиром Зеленським, містить 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх військовополонених і повернення депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ із України й припинення бойових дій; притягнення до відповідальності воєнних злочинців; протидія екоциду; недопущення ескалації війни та фіксація її закінчення.