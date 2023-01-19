У Німеччині – рекордна чисельність населення за рахунок міграції

Населення Німеччини на кінець 2022 року становило щонайменше 84,3 мільйона мешканців, що стало рекордним показником з початку спостережень у 1950-му.

Як повідомляє "Європейська правда", таку попередню оцінку в четвер навело Федеральне статистичне відомство Німеччини.

Якщо порівняти з кінцем 2021 року, то чисельність населення в Німеччині зросла на 1,1 мільйона. Причиною такого зростання стала чиста імміграція (тобто різниця між кількість іммігрантів та емігрантів).

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За поточними оцінками, до Німеччини у 2022 році приїхали на 1,42-1,45 мільйона людей більше, ніж виїхало. Це означає, що чиста імміграція була в понад чотири рази більшою, ніж у попередньому році, й більшою, ніж будь-коли з початку спостережень.

Як зазначає Федеральне статистичне відомство, міграція в Німеччину зросла не лише з України у результаті повномасштабної війни з Росією, а й із інших країн.

Водночас природний приріст населення Німеччини, як і в попередні роки, у 2022-му продовжував скорочуватись. Кількість новонароджених упала на 7% проти 2021 року й становить 735-745 тисяч, а кількість смертей натомість зросла на 4% – до 1,06 мільйона.

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Без чистої імміграції населення Німеччини скорочувалося б із 1972 року, оскільки відтоді в країні щороку помирало більше людей, ніж народжувалося.

Як повідомлялось, за попередніми даними статистичного відомства Естонії, з 1 січня 2022 до 1 січня 2023 року населення країни зросло на 2%, при цьому зростання відбулося через масовий приїзд українців, що рятуються від війни.