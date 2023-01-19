В Германии - рекордная численность населения за счет миграции

Население Германии на конец 2022 года составило не менее 84,3 миллиона жителей, что стало рекордным показателем с начала наблюдений в 1950-м.

Как сообщает "Европейская правда", такую предварительную оценку в четверг привело Федеральное статистическое ведомство Германии.

Если сравнить с концом 2021 года, то численность населения в Германии выросла на 1,1 миллиона. Причиной такого роста стала чистая иммиграция (то есть разница между количество иммигрантов и эмигрантов).

Реклама:

По текущим оценкам, в Германию в 2022 году приехали на 1,42-1,45 миллиона человек больше, чем выехало. Это означает, что чистая иммиграция была более чем в четыре раза больше, чем в предыдущем году, и больше, чем когда-либо с начала наблюдений.

Как отмечает Федеральное статистическое ведомство, миграция в Германию выросла не только из Украины в результате полномасштабной войны с Россией, но и из других стран.

В то же время естественный прирост населения Германии, как и в предыдущие годы, в 2022-м продолжал сокращаться. Количество новорожденных упало на 7% по сравнению с 2021 годом и составляет 735-745 тысяч, а количество смертей зато выросло на 4% - до 1,06 миллиона.

ВИДЕО ДНЯ

Без чистой иммиграции население Германии сокращалось бы с 1972 года, поскольку с тех пор в стране ежегодно умирало больше людей, чем рождалось.

Как сообщалось, по предварительным данным статистического ведомства Эстонии, с 1 января 2022 до 1 января 2023 года население страны выросло на 2%, при этом рост произошел из-за массового приезда украинцев, спасающихся от войны.