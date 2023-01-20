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Росіяни вдарили з мінометів по громаді Сумщини і скинули вибухівку на прикордоння

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 січня 2023, 01:08
Росіяни вдарили з мінометів по громаді Сумщини і скинули вибухівку на прикордоння
Ілюстративне фото з airwar.ru

Минулої доби ворог з мінометів обстріляв Краснопільську громаду Сумської області, а також скинув вибухівку з безпілотника на прикордоння.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Пряма мова: "Російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду. 8 мін вибухнули на нашій території".

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Деталі: Крім того, росіяни скинули вибухівку з безпілотника на прикордоння Сумщини.

За даними Живицького, в обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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