Росіяни вдарили з мінометів по громаді Сумщини і скинули вибухівку на прикордоння

Минулої доби ворог з мінометів обстріляв Краснопільську громаду Сумської області, а також скинув вибухівку з безпілотника на прикордоння.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Пряма мова: "Російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду. 8 мін вибухнули на нашій території".

Деталі: Крім того, росіяни скинули вибухівку з безпілотника на прикордоння Сумщини.

За даними Живицького, в обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.