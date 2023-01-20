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Россияне ударили из минометов по громаде Сумщины и сбросили взрывчатку на приграничье

Ольга ГлущенкоПятница, 20 января 2023, 02:08
Ілюстративне фото з airwar.ru

За прошедшие сутки враг из минометов обстрелял Краснопольскую громаду Сумской области, а также сбросил взрывчатку с беспилотника на приграничье.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую громаду. 8 мин взорвались на нашей территории".

Детали: Кроме того, россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье Сумщины.

По данным Живицкого, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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