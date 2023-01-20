Россияне ударили из минометов по громаде Сумщины и сбросили взрывчатку на приграничье
Пятница, 20 января 2023, 02:08
За прошедшие сутки враг из минометов обстрелял Краснопольскую громаду Сумской области, а также сбросил взрывчатку с беспилотника на приграничье.
Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую громаду. 8 мин взорвались на нашей территории".
Детали: Кроме того, россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье Сумщины.
По данным Живицкого, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
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