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Аналітики ISW спрогнозували, коли можна чекати наступу з боку Білорусі

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 січня 2023, 04:16
Аналітики ISW спрогнозували, коли можна чекати наступу з боку Білорусі
Олександр Лукашенко та Володимир Путін, фото ТАСС

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) за аналізом дій двох союзних країн спрогнозували, що наступ Росії з Білорусі більш імовірним може бути наприкінці 2023 року.

Джерело: ISW

Деталі: Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі, хоча не обов'язково і не в найближчі тижні.

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За оцінкою експертів інституту, найбільш "небезпечний сценарій дій нового нападу" Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі.

Новий "найнебезпечніший сценарій дій нападу" з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним.

У той же час російські націоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.

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Експерти спостерігають, що Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія. У заяві Лукашенка за підсумками зустрічі з Лавровим зазначено, що вони з Лавровим визначили невизначені галузі співпраці для "збереження суверенітету двох країн в усіх відношеннях".

Ця риторика узгоджується з давніми зусиллями Лукашенка, спрямованими на те, щоб уникнути передачі білоруського суверенітету структурі Союзної держави, в якій домінує Кремль.

Основні висновки ISW за 20 січня:

  • Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі, хоча не обов'язково і не в найближчі тижні.
  • Новий напад Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі, хоча напад з території Білорусі наприкінці 2023 року видається більш вірогідним.
  • Ультранаціоналістичні російські військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), підкресливши неможливість підтримки Кремлем третьої угоди на кшталт Мінської.
  • Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія.
  • Кремль продовжує неправдиво просувати наратив про те, що війна загостриться, якщо Україна отримає зброю, здатну завдати удару по російських силах в окупованому Криму.
  • Президент Росії Володимир Путін все частіше стає на бік ворогів фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина, ймовірно, намагаючись зменшити вплив Пригожина в Росії.
  • Постійне використання Пригожиним тактичного успіху ПВК "Вагнер" для зміцнення своїх позицій, ймовірно, поглиблює конфлікт з Міністерством оборони Росії за вплив у російському інформаційному просторі.
  • Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, імовірно, офіційно заявив, що група "Вагнера" не входить до структуру збройних сил Росії і що російські військові не співпрацюють з "Вагнером", незважаючи на численні докази протилежного.
  • За повідомленнями, українські сили продовжували контрнаступальні операції біля Сватового, а російські сили проводили обмежені контратаки біля Кремінної.
  • Російські джерела стверджують, що російські війська захопили Кліщіївку на тлі триваючих наступальних операцій навколо Соледара, Бахмута й Авдіївки.
  • Також джерела РФ стверджують, що російські війська проводять локальні наступальні операції в Запорізькій області.
  • За повідомленнями, російські чиновники продовжують підготовку до другої хвилі мобілізації.
  • Українські партизани, можливо, здійснили атаку із застосуванням саморобних вибухових пристроїв у Запорізькій області.

Теми: РосіяБілорусьвійна
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