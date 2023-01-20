Аналітики ISW спрогнозували, коли можна чекати наступу з боку Білорусі

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) за аналізом дій двох союзних країн спрогнозували, що наступ Росії з Білорусі більш імовірним може бути наприкінці 2023 року.

Джерело: ISW

Деталі: Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі, хоча не обов'язково і не в найближчі тижні.

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За оцінкою експертів інституту, найбільш "небезпечний сценарій дій нового нападу" Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі.

Новий "найнебезпечніший сценарій дій нападу" з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним.

У той же час російські націоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.

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Експерти спостерігають, що Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія. У заяві Лукашенка за підсумками зустрічі з Лавровим зазначено, що вони з Лавровим визначили невизначені галузі співпраці для "збереження суверенітету двох країн в усіх відношеннях".

Ця риторика узгоджується з давніми зусиллями Лукашенка, спрямованими на те, щоб уникнути передачі білоруського суверенітету структурі Союзної держави, в якій домінує Кремль.

Основні висновки ISW за 20 січня: