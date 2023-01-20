Аналитики ISW спрогнозировали, когда можно ждать наступления со стороны Беларуси

Аналитики Института изучения войны (ISW) по анализу действий двух союзных стран спрогнозировали, что наступление России из Беларуси более вероятным может быть в конце 2023 года.

Источник: ISW

Детали: Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, что может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.

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По оценке экспертов института, наиболее "опасный сценарий действий нового нападения" России на Украину с территории Беларуси в начале 2023 года представляется менее вероятным, учитывая текущую военную активность России в Беларуси.

Новый наиболее "опасный сценарий действий нападения" из Беларуси в конце 2023 года представляется более вероятным.

В то же время российские националистические военные блогеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Беларуси.

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Эксперты наблюдают, что Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия. В заявлении Лукашенко по итогам встречи с Лавровым указано, что они с Лавровым определили неопределенные области сотрудничества для "сохранения суверенитета двух стран во всех отношениях".

Эта риторика согласуется с давними усилиями Лукашенко, направленными на то, чтобы избежать передачи белорусского суверенитета структуре Союзного государства, в которой доминирует Кремль.

Основные выводы ISW за 20 января: