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Аналитики ISW спрогнозировали, когда можно ждать наступления со стороны Беларуси

Ольга ГлущенкоПятница, 20 января 2023, 05:16
Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото ТАСС

Аналитики Института изучения войны (ISW) по анализу действий двух союзных стран спрогнозировали, что наступление России из Беларуси более вероятным может быть в конце 2023 года.

Источник: ISW

Детали: Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, что может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.

По оценке экспертов института, наиболее "опасный сценарий действий нового нападения" России на Украину с территории Беларуси в начале 2023 года представляется менее вероятным, учитывая текущую военную активность России в Беларуси.

Новый наиболее "опасный сценарий действий нападения" из Беларуси в конце 2023 года представляется более вероятным.

В то же время российские националистические военные блогеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Беларуси.

Эксперты наблюдают, что Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия. В заявлении Лукашенко по итогам встречи с Лавровым указано, что они с Лавровым определили неопределенные области сотрудничества для "сохранения суверенитета двух стран во всех отношениях".

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Эта риторика согласуется с давними усилиями Лукашенко, направленными на то, чтобы избежать передачи белорусского суверенитета структуре Союзного государства, в которой доминирует Кремль.

Основные выводы ISW за 20 января:

  • Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, что может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.
  • Новое нападение России на Украину с территории Беларуси в начале 2023 года представляется менее вероятным, учитывая текущую военную активность России в Беларуси, хотя нападение с территории Беларуси в конце 2023 года представляется более вероятным.
  • Ультранационалистические российские военные блогеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Беларуси.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подчеркнув невозможность поддержки Кремлем третьего соглашения вроде Минского.
  • Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия.
  • Кремль продолжает ложно продвигать нарратив о том, что война обострится, если Украина получит оружие, способное нанести удар по российским силам в оккупированном Крыму.
  • Президент России Владимир Путин все чаще становится на сторону врагов финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина, вероятно, пытаясь уменьшить влияние Пригожина в России.
  • Постоянное использование Пригожиным тактического успеха ЧВК "Вагнер" для укрепления своих позиций, вероятно, углубляет конфликт с Министерством обороны России за влияние в российском информационном пространстве.
  • Начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, официально заявил, что группа "Вагнера" не входит в структуру вооруженных сил России и что российские военные не сотрудничают с "Вагнером", несмотря на многочисленные доказательства обратного.
  • По сообщениям, украинские силы продолжали контрнаступательные операции возле Сватово, а российские силы проводили ограниченные контратаки возле Кременной.
  • Российские источники утверждают, что российские войска захватили Клещеевку на фоне продолжающихся наступательных операций вокруг Соледара, Бахмута и Авдеевки.
  • Также источники РФ утверждают, что российские войска проводят локальные наступательные операции в Запорожской области.
  • По сообщениям, российские чиновники продолжают подготовку ко второй волне мобилизации.
  • Украинские партизаны, возможно, совершили атаку с применением самодельных взрывных устройств в Запорожской области.

Темы: РосcияБеларусьвойна
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