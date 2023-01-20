Аналитики ISW спрогнозировали, когда можно ждать наступления со стороны Беларуси
Аналитики Института изучения войны (ISW) по анализу действий двух союзных стран спрогнозировали, что наступление России из Беларуси более вероятным может быть в конце 2023 года.
Источник: ISW
Детали: Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, что может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.
По оценке экспертов института, наиболее "опасный сценарий действий нового нападения" России на Украину с территории Беларуси в начале 2023 года представляется менее вероятным, учитывая текущую военную активность России в Беларуси.
Новый наиболее "опасный сценарий действий нападения" из Беларуси в конце 2023 года представляется более вероятным.
В то же время российские националистические военные блогеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Беларуси.
Эксперты наблюдают, что Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия. В заявлении Лукашенко по итогам встречи с Лавровым указано, что они с Лавровым определили неопределенные области сотрудничества для "сохранения суверенитета двух стран во всех отношениях".
Эта риторика согласуется с давними усилиями Лукашенко, направленными на то, чтобы избежать передачи белорусского суверенитета структуре Союзного государства, в которой доминирует Кремль.
Основные выводы ISW за 20 января:
- Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, что может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.
- Новое нападение России на Украину с территории Беларуси в начале 2023 года представляется менее вероятным, учитывая текущую военную активность России в Беларуси, хотя нападение с территории Беларуси в конце 2023 года представляется более вероятным.
- Ультранационалистические российские военные блогеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Беларуси.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подчеркнув невозможность поддержки Кремлем третьего соглашения вроде Минского.
- Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия.
- Кремль продолжает ложно продвигать нарратив о том, что война обострится, если Украина получит оружие, способное нанести удар по российским силам в оккупированном Крыму.
- Президент России Владимир Путин все чаще становится на сторону врагов финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина, вероятно, пытаясь уменьшить влияние Пригожина в России.
- Постоянное использование Пригожиным тактического успеха ЧВК "Вагнер" для укрепления своих позиций, вероятно, углубляет конфликт с Министерством обороны России за влияние в российском информационном пространстве.
- Начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, официально заявил, что группа "Вагнера" не входит в структуру вооруженных сил России и что российские военные не сотрудничают с "Вагнером", несмотря на многочисленные доказательства обратного.
- По сообщениям, украинские силы продолжали контрнаступательные операции возле Сватово, а российские силы проводили ограниченные контратаки возле Кременной.
- Российские источники утверждают, что российские войска захватили Клещеевку на фоне продолжающихся наступательных операций вокруг Соледара, Бахмута и Авдеевки.
- Также источники РФ утверждают, что российские войска проводят локальные наступательные операции в Запорожской области.
- По сообщениям, российские чиновники продолжают подготовку ко второй волне мобилизации.
- Украинские партизаны, возможно, совершили атаку с применением самодельных взрывных устройств в Запорожской области.