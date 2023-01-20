ООН виділить $4 млн на розмінування Миколаївщини
П'ятниця, 20 січня 2023, 06:07
ООН має намір виділити 4 мільйони доларів США на засоби і підготовку операторів для розмінування територій Миколаївської області.
Джерело: Мінреінтеграції
Дослівно: "…представник ООН повідомив про наміри цієї міжнародної організації виділити близько 4 млн доларів США на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів.
Надалі засоби розмінування використовуватимуться для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами (ВНП) територій Миколаївщини".
Деталі: Наразі цей регіон є одним з найбільш забруднених ВНП серед нещодавно деокупованих територій України.
За підрахунками експертів, загальна площа області, ймовірно, забруднена мінами та нерозірваними боєприпасами, складає майже 2614 тис. кв. км.