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ООН выделит $4 млн на разминирование Николаевщины

Ольга ГлущенкоПятница, 20 января 2023, 06:07
Иллюстративное фото с gettyimages

ООН намерена выделить 4 миллиона долларов США на средства и подготовку операторов для разминирования территорий Николаевской области.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "...представитель ООН сообщил о намерениях этой международной организации выделить около 4 млн долларов США на закупку механизированных средств разминирования и подготовку операторов таких средств.

В дальнейшем средства разминирования будут использоваться для очистки загрязненных взрывоопасными предметами (ВОП) территорий Николаевщины".

Детали: Сейчас этот регион является одним из самых загрязненных ВОП среди недавно деоккупированных территорий Украины.

По подсчетам экспертов, общая площадь области, вероятно, загрязненная минами и неразорвавшимися боеприпасами, составляет почти 2614 тыс. кв. км.

Темы: Николаевская областьразминированиеООН
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