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На Луганщині окупанти розгорнули "польовий шпиталь", лікують понад 300 вояк – штаб

П'ятниця, 20 січня 2023, 06:12
На Луганщині окупанти розгорнули польовий шпиталь, лікують понад 300 вояк – штаб
ЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В окупованому Новопскові Луганської області загарбники розгорнули "польовий шпиталь" у пологовому будинку і лікують там понад 300 "вагнерівців".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових.

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Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, в приміщені місцевого пологового будинку окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують більше 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
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