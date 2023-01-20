Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині окупанти розгорнули "польовий шпиталь", лікують понад 300 вояк – штаб

П'ятниця, 20 січня 2023, 07:12
ЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В окупованому Новопскові Луганської області загарбники розгорнули "польовий шпиталь" у пологовому будинку і лікують там понад 300 "вагнерівців".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових.

Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, в приміщені місцевого пологового будинку окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують більше 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії "Вагнер".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В Офісі генпрокурора не сумніваються в причетності Ірану до виробництва і постачання дронів РФ

Чехія заперечила готовність віддати Україні танки Leopard, отримані замість Т-72

фото, відеоУ Росії пожежа на нафтобазі

Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден

США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти

фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

Усі новини...
Луганська область
ССО дали бій переважаючому ворогу під Кремінною
СБУ встановила кадировця, який керував каральними рейдами росіян на Луганщині
Деякі захоплені міста окупанти хочуть перевести у статус селищ – Луганська ОВА
Останні новини
16:58
Керівники держави попрощалися з представниками МВС, які загинули в Броварах
16:48
Розігнати Радбез чи виключити Росію? Що не так з ООН, що з цим робити і чому все не так просто
16:34
Дивом вижив: Росіяни поранили 17-річного хлопця на Сумщині
16:30
Болгарія планує вдвічі збільшити свої газосховища
16:18
В Офісі генпрокурора не сумніваються в причетності Ірану до виробництва і постачання дронів РФ
16:06
Медведєв назвав війну з Україною "новою Вітчизняною"
15:40
Держави Балтії закликали Німеччину невідкладно надати Україні танки Leopard 2
15:22
У Києві в п’ятницю зафіксували температурний рекорд за 143 роки
15:13
Мін'юст США арештував близько $700 млн засновника FTX Бенкмана-Фріда
15:02
опитування59% українців підтримують перейменування топонімів, пов'язаних з РФ, СРСР і Російською імперією
Усі новини...