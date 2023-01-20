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На Луганщине оккупанты развернули "полевой госпиталь", лечат более 300 воинов – штаб

Пятница, 20 января 2023, 07:12

В оккупированном Новопскове Луганской области захватчики развернули "полевой госпиталь" в роддоме и лечат там более 300 "вагнеровцев".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных.

Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании "Вагнер".

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Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
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