На Луганщине оккупанты развернули "полевой госпиталь", лечат более 300 воинов – штаб
Пятница, 20 января 2023, 06:12
В оккупированном Новопскове Луганской области захватчики развернули "полевой госпиталь" в роддоме и лечат там более 300 "вагнеровцев".
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных.
Реклама:
Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании "Вагнер".