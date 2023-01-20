За добу росіяни вбили ще 4 мирних жителів Донеччини

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 4 людини, ще 3 отримали поранення.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "За 19 січня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці.



Ще 3 людини в області дістали поранення".



Деталі: Кириленко нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Реклама: