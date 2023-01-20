За сутки россияне убили еще 4 мирных жителей Донетчины
Пятница, 20 января 2023, 08:17
За прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 4 человека, еще 3 получили ранения.
Источник: глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь: "За 19 января россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Дробышево, 1 в Бахмуте и 1 в Максимильяновке.
Еще 3 человека в области получили ранения".
Детали: Кириленко напоминает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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