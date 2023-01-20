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За сутки россияне убили еще 4 мирных жителей Донетчины

Валентина РоманенкоПятница, 20 января 2023, 08:17
иллюстрация ОВА

За прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 4 человека, еще 3 получили ранения.

Источник: глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 19 января россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Дробышево, 1 в Бахмуте и 1 в Максимильяновке.

Еще 3 человека в области получили ранения".

Детали: Кириленко напоминает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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