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У США оприлюднили план стратегічного нагляду за допомогою для України

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 08:33
ілюстративне фото Kevin Lanceplaine via Unsplash

Офіси генеральних інспекторів Пентагону США, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку оприлюднили Спільний стратегічний план нагляду на 2023 фінансовий рік щодо допомоги, яка надається Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".

Конгресмени-республіканці Майкл Маккол і Майк Роджерс - очільники комітетів із закордонних справ та збройних сил - навздогін плану опублікували власну заяву на підтримку посилення нагляду за допомогою США Україні. 

"Конгрес не може тільки виписувати чеки, ми також повинні забезпечити прозорість і ефективність використання американської допомоги у відповідності до інтересів національної безпеки США, - йдеться у заяві. - Ми вітаємо щойно оприлюднений Спільний стратегічний план нагляду Генеральних інспекторів. Ми очікуємо почути від них висновки та рекомендації щодо того, як посилити нагляд за цими коштами та як своєчасно поповнити запаси США", - заявили вони.

Водночас, обоє закликали США та союзників терміново дати Україні зброю, яка їй необхідна. 

"Настав час для урядів Байдена та Шольца наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників – танки Leopard, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності мають бути схвалені без зволікань", - вважають конгресмени.

Станом на 6 січня 2023 року, наглядові органи уряду США опублікували 14 звітів за період після початку повномасштабної війни, де викладені рекомендації щодо покращення внутрішнього контролю, зниження витрат та підвищення ефективності роботи. 

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З огляду на те, що у Палаті представників отримали більшість республіканці, серед яких є скептики підтримки України, вважається, що цього року буде більше активних дебатів щодо додаткових витрат та будуть прискіпливіше стежити за допомогою, яка виділяється Україні. 

Теперішній спікер Палати представників Кевін Маккарті, який представляє Республіканську партію, раніше критикував демократів за нестачу контролю над допомогою Україні і говорив, що більше "необмежених чеків" для України не буде. У Демократичній партії назвали цю заяву намаганням "заспокоїти крайніх правих".

Раніше неофіційно повідомлялося, що Білий дім нібито планує до лютого 2023 року укласти контракт для реалізації трирічної ініціативи, спрямованої на контроль за військовою та фінансовою домопогою, що надається Україні, під назвою "Послуги з моніторингу, оцінки та аудиту звітності України" (Monitoring, Evaluation and Audit Services for Ukraine Reporting), або MEASURE.

Теми: СШАзброявійна
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