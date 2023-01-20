В США обнародовали план стратегического надзора за помощью для Украины

Офисы генеральных инспекторов Пентагона США, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию обнародовали Совместный стратегический план надзора на 2023 финансовый год за помощью, предоставляемой Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс - руководители комитетов по иностранным делам и вооруженных сил - вдогонку плану опубликовали заявление в поддержку усиления надзора за помощью США Украине.

"Конгресс не может только выписывать чеки, мы также должны обеспечить прозрачность и эффективность использования американской помощи в соответствии с интересами национальной безопасности США, - говорится в заявлении. - Мы приветствуем только что обнародованный Совместный стратегический план надзора Генеральных инспекторов. Мы ожидаем услышать от них выводы и рекомендации относительно того, как усилить надзор за этими средствами и как своевременно пополнить запасы США", - заявили они.

В то же время, оба призвали США и союзников срочно дать Украине оружие, которое ей необходимо.

"Пришло время для правительств Байдена и Шольца последовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников - танки Leopard, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедлений", - считают конгрессмены.

По состоянию на 6 января 2023 года, надзорные органы правительства США опубликовали 14 отчетов за период после начала полномасштабной войны, где изложены рекомендации по улучшению внутреннего контроля, снижению расходов и повышению эффективности работы.

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Учитывая то, что в Палате представителей получили большинство республиканцы, среди которых есть скептики поддержки Украины, считается, что в этом году будет больше активных дебатов по поводу дополнительных расходов и будут тщательнее следить за помощью, которая выделяется Украине.

Нынешний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, представляющий Республиканскую партию, ранее критиковал демократов за недостаток контроля над помощью Украине и говорил, что больше "неограниченных чеков" для Украины не будет. В Демократической партии назвали это заявление попыткой "успокоить крайних правых".

Ранее неофициально сообщалось, что Белый дом якобы планирует до февраля 2023 года заключить контракт для реализации трехлетней инициативы, направленной на контроль за военной и финансовой помощью, предоставляемой Украине, под названием "Услуги по мониторингу, оценке и аудиту отчетности Украины" (Monitoring, Evaluation and Audit Services for Ukraine Reporting), или MEASURE.