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У Грузії колишній військовий відкрив вогонь з автомата зі свого балкона: 5 убитих, 5 поранених

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 09:16
Фото: facebook.com/MIAofGeorgia

У Грузії колишній військовий у ніч на 20 січня застрелив з автоматичної зброї в місті Сагареджо з балкона своєї квартири п'ятьох громадян і поранив ще п'ятьох.

Джерело: "Грузія онлайн"

Деталі: У Сагареджо пізно вночі невідомий відкрив стрілянину з верхнього поверху одного з будинків. Пізніше правоохоронці з'ясували, що чоловік служив у Збройних силах Грузії до 2021 року. Мотиви його вчинку невідомі.

Пряма мова міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі: "Те, що нам оперативно підтвердили, що він працював із 2006 року, пішов у 2021 році. Це первинна інформація, і я не можу вам сказати точно. Як нам уже сказали, що він пішов із військової служби 2021 року. Він також був в Афганістані, у місії, як нам підтвердили, і поки ніхто точно не знає".

Деталі: За версією слідства, громадянин Н.А., 1974 р.н., здійснив кілька пострілів із балкону однієї з квартир житлового будинку, унаслідок чого 4 особи загинули та 5 осіб у дворі будинку дістали поранення.

Обвинувачений також відкрив вогонь по викликаних на місце співробітниках МВС, один з яких загинув.

Коли правоохоронці в результаті спецоперації зламали двері до квартири злочинця, його виявили знерухомленого з кривавою раною в голові. Там же було виявлено кільця від гранати, тому на місце викликали саперів. Наразі сапери вже закінчили роботу на місці, і територія безпечна.

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За словами міністра, син обвинуваченого, який перебував у квартирі, але після початку стрілянини вибіг на вулицю, нічого не може сказати про те, що трапилося.

За останньою інформацією, внаслідок стрілянини п'ятеро людей загинули, п'ятеро дістали поранення. За даними МВС, після прибуття на місце події загону спеціального призначення обвинувачений імовірно здійснив самоліквідацію, вистріливши з вогнепальної зброї.

Теми: Грузіянадзвичайна подія
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