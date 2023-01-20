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В Грузии бывший военный открыл огонь из автомата со своего балкона: 5 убитых, 5 раненых

Валентина РоманенкоПятница, 20 января 2023, 09:16
Фото: facebook.com/MIAofGeorgia

В Грузии бывший военный в ночь на 20 января застрелил из автоматического оружия в городе Сагареджо с балкона своей квартиры пятерых граждан и ранил еще пятерых.

Источник: "Грузия онлайн"

Детали: В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий. Позже правоохранители выяснили, что мужчина служил в Вооруженных силах Грузии до 2021 года. Мотивы его поступка неизвестны.

Прямая речь министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури: "То что нам оперативно подтвердили, что он работал с 2006 года, ушел в 2021 году. Это первичная информация, и я не могу вам сказать точно. Как нам уже сказали, что он ушел с военной службы в 2021 году. Он также был в Афганистане, в миссии, как нам подтвердили, и пока никто точно не знает".

Детали: По версии следствия, гражданин Н.А., 1974 г.р., произвел несколько выстрелов с балкона одной из квартир жилого дома, в результате чего 4 человека погибли и 5 человек во дворе дома получили ранения.

Обвиняемый также открыл огонь по вызванным на место сотрудникам МВД, один из которых погиб.

Когда правоохранители в результате спецоперации взломали дверь в квартиру преступника, его обнаружили обездвиженного с кровоточащей раной в голове. Там же были обнаружены кольца от гранаты, поэтому были вызваны саперы. На данный момент саперы уже закончили работу на месте, и территория безопасна.

По словам министра, сын обвиняемого, который находился в квартире, но после начала стрельбы выбежал на улицу, ничего не может сказать о случившемся.

По последней информации, в результате стрельбы пять человек погибли, пятеро получили ранения. По данным МВД, по прибытии на место происшествия отряда специального назначения обвиняемый предположительно совершил самоликвидацию, выстрелив из огнестрельного оружия.

Темы: Грузиячрезвычайное происшествие
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