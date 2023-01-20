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Британська розвідка нарахувала 50 000 бойовиків "Вагнера" в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 09:22
ПВК "Вагнер". колаж 24 каналу

Британська розвідка стверджує, що приватна військова компанія "Вагнер" має у підпорядкуванні до 50 тисяч бойовиків, задіяних у війні в Україні, і таким чином вона стала ключовим компонентом військової кампанії РФ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

Британська розвідка звертає увагу на те, що останнім часом ПВК "Вагнер", яка раніше перебувала "в тіні", дедалі більше виходить у публічний простір.

Так, 27 грудня 2022 року в російському Єдиному державному реєстрі з'явилася інформація про те, що група "Вагнер" офіційно зареєструвалася як юридична особа. Основним видом діяльності група оголосила "консультування з питань управління"; жодної згадки про бойові послуги не було.

"Наразі не зрозуміло, якою мірою "Центр ПВК Вагнера" буде використовуватися для управління воєнізованою діяльністю "Вагнера". Приватні військові компанії (ПВК) залишаються в Росії поза законом, незважаючи на тривалі дискусії про реформування законодавства" - йдеться в огляді.

Зазначається, що власник "Вагнера" Євгеній Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями.

"Реєстрація продовжує напрочуд швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин визнав, що заснував "Вагнера" лише у вересні 2022 року; у жовтні 2022 року вона відкрила глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі" - йдеться в огляді.

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"Вагнер" майже напевно зараз командує до 50 000 бойовиків в Україні і став ключовим компонентом української кампанії. Реєстрація, ймовірно, має на меті максимізувати комерційну вигоду Пригожина і надалі легітимізувати організацію, яка набуває все більшого розголосу" - стверджує британська розвідка.

Як повідомлялося, група сербських і проукраїнських активістів у Сербії подали в четвер позов проти російської приватної військової компанії "Вагнер", звинувативши її у вербуванні сербів для участі у війні в Україні.

Теми: розвідкавійна
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