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Британская разведка насчитала 50 000 боевиков "Вагнера" в Украине

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 08:22
Британская разведка насчитала 50 000 боевиков Вагнера в Украине
ЧВК "Вагнер". коллаж 24 канала

Британская разведка утверждает, что частная военная компания "Вагнер" имеет в подчинении до 50 тысяч боевиков, задействованных в войне в Украине, и таким образом она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании.

Британская разведка обращает внимание на то, что в последнее время ЧВК "Вагнер", которая ранее находилась "в тени", все больше выходит в публичное пространство.

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Так, 27 декабря 2022 года в российском Едином государственном реестре появилась информация о том, что группа "Вагнер" официально зарегистрировалась как юридическое лицо. Основным видом деятельности группа объявила "консультирование по вопросам управления"; никакого упоминания о боевых услугах не было.

"Пока не ясно, в какой степени "Центр ЧВК Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью "Вагнера". Частные военные компании (ЧВК) остаются в России вне закона, несмотря на длительные дискуссии о реформировании законодательства", - говорится в обзоре.

Отмечается, что владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

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"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин признал, что основал "Вагнера" только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года она открыла глянцевую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", - говорится в обзоре.

"Вагнер" почти наверняка сейчас командует до 50 000 боевиков в Украине и стал ключевым компонентом украинской кампании. Регистрация, вероятно, имеет целью максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и в дальнейшем легитимизировать организацию, которая приобретает все большую огласку" - утверждает британская разведка.

Как сообщалось, группа сербских и проукраинских активистов в Сербии подали в четверг иск против российской частной военной компании "Вагнер", обвинив ее в вербовке сербов для участия в войне в Украине.

Темы: разведкавойна
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