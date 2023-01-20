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Штайнмаєр заступився за обережний підхід Шольца до постачання зброї Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 08:51
Штайнмаєр заступився за обережний підхід Шольца до постачання зброї Україні
Франк-Вальтер Штайнмаєр. фото з Вікіпедії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає правильним обережний підхід уряду до поставок важкого озброєння в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

За його словами, кожен відповідальний політик повинен запитати себе, коли і за яких обставин конфлікт може різко загостритися.

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"Це слід враховувати, а також оцінювати ціну відсутності підтримки", - сказав Штайнмаєр.

Штайнмаєр підкреслив, що Німеччина підтримує Україну "суттєво і на постійній основі".

Він критично оцінив політику Німеччини щодо Росії до нападу на Україну. "Було помилкою не розпізнати досить рано, наскільки фундаментально глава російської держави Владімір Путін переглянув свій погляд на світ і що він ризикує політичною, соціальною та економічною руїною своєї країни заради своїх імперських цілей", - сказав Штайнмаєр.

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Путін оголосив Захід своїм ворогом - з цього треба робити висновки, додав він.

Як повідомлялося, більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Теми: Німеччиназброявійнадопомога Україні
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